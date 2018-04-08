إعدام 1417 كيلو رنجة و11طن ديوك رومى و32 كيلو لحمة تموينية بطوخ والخانكة







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

صرح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بأن مديرية التموين بالقليوبية شنت حملة على الثلاجات والمحال التجارية بمدينة طوخ وقامت بضبط 270 كرتونة رنجة مختلفة الأوزان و72 شيكارة دقيق مدعم وضبط 11 طن ديوك رومى مذبوحة وغير صالحة للاستهلاك الادمى و32 كيلو لحم غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتحرير 5 محاضر بالواقعة وأوصت اللجنه بالإعدام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.

على جانب آخر، قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة بضبط 67 كيلو رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وذلك ضمن حملة مكبرة تم إجراؤها بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى، وقد تم تحرير محضر بالواقعة.

وشدد عشماوى على ضرورة شن حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على بقالى التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضمان جودة وسلامة المنتج المعروض حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .