إعدام طن و150 كيلو سردين وفسيخ غير صالحة للاستخدام الآدمى بتلا فى المنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

شن مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة على محلات الدواجن والثلاجات وبيع الأسماك بالمدينة، برئاسة المهندس وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة تلا ، وأسفرت الحملة عن إعدام طن و 150 كيلو فسيخ وسردين مملح غير صالحة للاستخدام الآدمى كانت معظمها بسوق تلا، حيث تم دفنها بمقلب تلا العمومى.

وأكد رئيس مجلس مركز ومدينة تلا، على استمرار الحملات يوميا حفاظا على سلامة المواطنين.