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الأحد، 08 أبريل 2018 03:17 م
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إصابة طفل بكسر فى قاع الجمجمة بعد رفسه حصان بالدقهلية

الأحد، 08 أبريل 2018 03:07 م
إصابة طفل بكسر فى قاع الجمجمة بعد رفسه حصان بالدقهلية حصان يهشم رأس طفل - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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أصيب طفل بقرية الزريقي التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية  بكسر فى قاع الجمجمة بعد أن رفسه حصان أمام منزله بالقرية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ  لمركز شرطة السنبلاوين ، من مستشفى السبنلاوين العام بوصول الطفل مالك م ح - 3  سنوات ومقيم طرف أسرته بقرية " الزريقى " دائرة المركز مصاباً بكسر بقاع الجمجمة وجرح متهتك بالوجه ، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى بالإنتقال وسؤال والده م ح م – 30 سنة  عامل ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال تواجد نجله أمام المنزل رفسه "حصان" مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6076/2018 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة.

 

 

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