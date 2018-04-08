إزالة دورين مخالفين وإلقاء القبض على 10 عمال بدسوق







كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لإزالة حالتى بناء مخالف لشروط الترخيص بأدوار زائدة على الرخصة.

قال حمدى الحشاش، إن المخالفة الأولى بأول شارع الاستاد أمام مدرسة الزراعة وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبة بمعرفة العاملين بالوحدة والتحفظ المعدات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة،ومازالت الحملة مستمرا يوميا للمرة الثانية على التوالى، أما المخالفة الثانية بشارع البيزواى المتفرع من شارع الاستاد أمام قصر الثقافة، وتم إزالة المخالفة بالتعاون قوة من الشرطة .

وأضاف حمدى الحشاش، ألقى القبض على 10 من العمال والقائمين على أعمال المخالفة وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبة بمعرفة العاملين بالوحدة والتحفظ المعدات المستخدمة فى المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والقائمين على الأعمال وعرض على النيابة ومازالت الحملة مستمرا يوميا للمرة الثانية على التوالى.