%80 نسبة إشغال القرى السياحية ببورسعيد فى "شم النسيم"







بورسعيد - محمد عزام

قال أحمد موسى، مدير عام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد، إن نسبة الإشغال بالقرى السياحية وصلت إلى 80% لأيام "شم النسيم"، ومن المتوقع أن تتزايد مع حجز اليوم الواحد .

وأكد مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز يطبق قرار استقبال الأسر فقط داخل القرى المصيفية المملوكة له لضمان استمتاعهم بقضاء أوقات سعيدة.

وأشار إلى أنه سيتم فتح الحجز ليوم واحد "يوم شم النسيم" لمنح الفرصة لمن لم يتمكن من الحجز خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن أسعار القرى متفاوتة على حسب الموقع والدور للشاليه، حيث إن متوسط الأسعار 3200 لأربعة أيام بما فيها يوم شم النسيم.