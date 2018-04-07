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وكيل صحة الغربيه يغلق مخزنين مياه غازية منتهية الصلاحيه وغير مطابقه للمواصفات

السبت، 07 أبريل 2018 10:54 ص
وكيل صحة الغربيه يغلق مخزنين مياه غازية منتهية الصلاحيه وغير مطابقه للمواصفات مياه منتهية الصلاحية


الغربيه محمد طارق
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أصدر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قرارا بغلق مخزنيين مياه غازيه ومعدنيه منتهية الصلاحيه وغير مطابقين للمواصفات.

جاء ذلك خلال مرور لجنة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة الشنأوى نجم مراقب عام الأغذية بالمديريه،بالتنسيق مع الإدارة الصحية بطنطا تانى،وقد تم المرور على إحدى المخازن الكائنه بمنطقة الأستاد وسحب عينات لمشروب غازى ماكس كولا فقد وجود أنه غير مطابق للمواصفات ومغشوش.
 
كما تم ضبط 30693 لتر مياة غازية ماكس كولا  ، كما تم المرور على أحدى مخازن شركة مياة معدنية شهيرة.
 
كما تم ضبط 2937 لتر مياه معدنية منتهى الصلاحية وتم تحرير محضر للمخازن السابق زكرها وللمديرين المسئولين عن ذلك لوجود خطر داهم على صحة المواطنين ، وتم  اخطار الحى اصدار قرار غلق للمخازن.
 
 
 
  
 

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