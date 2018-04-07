وزير خارجية ليبيا يبحث مع نظيريه البنجالى والإكوادورى مجالات التعاون







كتب أحمد جمعة

على هامش أعمال اجتماع الدورة 18 لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأذرية "باكو"، عقد وزير خارجية ليبيا المفوض محمد الطاهر سيالة، مباحثات مطولة مع وزير خارجية جمهورية بنجلاديش.

واستعرض الوزيران خلال المباحثات مجالات التعاون و الشراكة القائمة، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون بين البلدين و الشعبين الصديقين.

كما التقى وزير خارجية ليبيا مع ماريا فيرناندا إسبينوزا وزيرة خارجية الإكوادور وتباحثا حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث تم خلال اللقاء البحث فى التعاون بمختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق فى كل المحافل الدولية.

حضر الاجتماع من الجانب الليبى كل من صلاح عبود مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية وعمر بلعيد الزيانى مدير إدارة الشئون الأسيوية بوزارة الخارجية الليبية والقائم بأعمال السفارة الليبية المكلف فى العاصمة الأذرية باكو بجمهورية أذريبجان.