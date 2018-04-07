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وزير النقل يفتتح تطوير منفذ طابا فى ذكرى تحرير سيناء بتكلفة 43 مليون جنيه

السبت، 07 أبريل 2018 05:08 م
وزير النقل يفتتح تطوير منفذ طابا فى ذكرى تحرير سيناء بتكلفة 43 مليون جنيه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل سيفتتح أعمال تطوير منفذ طابا البرى، والبالغ قيمتها 43 مليون جنيه فى 26 أبريل الجارى، فى إطار احتفالات جنوب سيناء بمرور 36 عامًا على ذكرى تحرير سيناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ اليوم السبت، بقاعة اللواء عادل كساب مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالعاصمة طور سيناء، بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد الرحمن المصرى مساعد مدير الأمن ورؤساء المدن والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة لعيد شم النسيم واستعرض فيه المحافظ الخطوط العريضة لاحتفال المحافظة بذكرى تحرير سيناء.

وقال المحافظ خلال الاجتماع، إن أعمال التطوير تشمل إقامة مبنى الركاب وصالات الوصول والسفر وساحة انتظار السيارات وانتهت أعمال المرحلة الأولى بتكلفة 16 مليون جنيه، والتى تتزامن مع انتهاء أعمال تطوير المرحلة الثانية بتكلفة 27 مليون جنيه.

يشار إلى أن معبر طابا هو ميناء برى يصل طابا، بمنطقة إيلات الإسرائيلية يستخدمه فى الغالب السائحين الراغبين فى قضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ فى جنوب سيناء.

فيما يصل طابا بباقى محافظات مصر شبكة من الطرق البرية تتمثل فى طريق طابا/النفق، والذى يخترق شبه جزيرة سيناء عرضًا بطول 390‏ كم ويعرف باسم طريق النقب ومنه إلى مدينة القاهرة، فيما يصلها بباقى مدن محافظة جنوب سيناء السياحية طريق طابا/نويبع، ومنهلسياحية طريق طابا/نويبع، ومنه إلى الطريق الساحلى نويبع/شرم الشيخ مرورًا بمدينة دهب.


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