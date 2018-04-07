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وزير الأثار يغادر سوهاج إلى الأقصر بعد تفقد أعمال تطوير المتحف القومى

السبت، 07 أبريل 2018 12:44 م
وزير الأثار يغادر سوهاج إلى الأقصر بعد تفقد أعمال تطوير المتحف القومى وزير الاثار ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة


سوهاج محمود مقبول
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غادر منذ قليل، الدكتور خالد العنانى وزير الأثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، محافظة سوهاج، متوجهين إلى محافظة الأقصر، لتفقد طريق الكباش، عقب انتهاء جولتهما التفقدية، لمتحف سوهاج القومى، تمهيدا لافتتاحه فى عيد سوهاج القومى.

يتكون المتحف من البدروم، والذى يضم  6 قاعات للعرض،  تعرض القاعة الأولى مختلف المعلومات عن الملوك والشخصيات الهامة، فتستعرض كل فاترينة كيفية أن الملك الحاكم هو محور الدولة منذ آلاف السنين، ويظهر ذلك من خلال تكرار اسم الحاكم أو الملك، ليس فقط على التماثيل الخاصة به أو معبده أو مقبرته، بل يظهر أيضاً على قطع أثرية أخرى تخص الشخصيات التى تولت العديد من المناصب العامة بالدولة.

كما تضم قاعة العرض الأولى، مجموعة من هذه البطاقات وهى بطاقات مصنوعة من العاج، وتؤرخ بأسماء الملوك، وأيضاً الأختام الطينية التى كانت توضع عليها اسم المنتج تاريخ صناعته، أما القاعة الثانية فتسلط الضوء على الأسرة المصرية والصعيدية بالأخص، فتوضح دور المرأة المصرية فى الأسرة وأهميتها، وكيف أنها كانت تهتم بأسرتها وأطفالها ونفسها، جمالاً وتزيناً، وقاعة العرض الثالثة، تبرز مدى اهتمام المصرى القديم بالصحة، فهى تعرض أدوات المطبخ المصرى القديم، وكيف كان يمكنه تخزين أو تجفيف الطعام ليظل عامراً بمختلف أنواعه.

 


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