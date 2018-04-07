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وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد أعمال تطوير المتحف القومى ومنطقة أبيدوس

السبت، 07 أبريل 2018 09:29 ص
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد أعمال تطوير المتحف القومى ومنطقة أبيدوس الدكتور خالد عنانى وزير الأثار


سوهاج - محمود مقبول
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وصل وزير الأثار الدكتور خالد عنانى، إلى محافظة سوهاج، وذلك لتفقد متحف سوهاج الإقليمى بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، والمنطقة الأثرية بأبيدوس الكائن دائرة مركز البلينا، والعودة عقب انتهاء الزيارة اتجاه محافظة الأقصر.

تأتى تلك الزيارة للاطلاع على آخر المستجدات التى تمت بمتحف سوهاج الإقليمى الذى ظل تحت الإنشاء حوالى ربع قرن.

يتكون المتحف من البدروم، وهو عبارة عن 6 قاعات للعرض، بحيث تعرض القاعة الأولى مختلف المعومات عن الملوك والشخصيات الهامة، فتستعرض كل فاترينة كيفية أن الملك الحاكم هو محور الدولة منذ آلاف السنين، ويظهر ذلك من خلال تكرار اسم الحاكم أو الملك، ليس فقط على التماثيل الخاصة به أو معبده أو مقبرته، بل يظهر أيضاً على قطع أثرية أخرى تخص الشخصيات التى تولت العديد من المناصب العامة بالدولة.

كما تضم قاعة العرض الأولى، مجموعة من هذه البطاقات وهى بطاقات مصنوعة من العاج، وتؤرخ بأسماء الملوك، وأيضاً الأختام الطينية التى كانت توضع عليها اسم المنتج تاريخ صناعتة، أما القاعة الثانية فالعرض المتحفى بها يسلط الضوء على الأسرة المصرية والصعيدية بالأخص، فتوضح دور المرأة المصرية فى الأسرة وأهميتها وكيف أنها كانت تهتم بأسرتها وأطفالها ونفسها، جمالاً وتزيناً، وقاعة العرض الثالثة، تبرز مدى اهتمام المصرى القديم بالصحة، فهى تعرض أدوات المطبخ المصرى القديم، وكيف كان يمكنه تخزين أو تجفيف الطعام ليظل عامراً بختلف أنواعه، ولا تزال أعمال العرض المتحفى مستمرة لإبراز جميع القطع الأثرية بمختلف القاعات الأخرى.

 يذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، سوف يقوم بتفقد عددا من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر من بينها طريق الكباش، ومعابد الكرنك، ومعبد موت لتفقد أعمال التطوير والترميم الجارية، وذلك عقب زيارته لسوهاج.

 


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