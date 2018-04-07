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وزير الآثار: تجهيز المتحف القومى بسوهاج بكافة القطع الأثرية

السبت، 07 أبريل 2018 11:23 ص
وزير الآثار: تجهيز المتحف القومى بسوهاج بكافة القطع الأثرية وزير الآثار ورئيس الهيئة الهندسية أمام متحف سوهاج القومى


سوهاج - محمود مقبول
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قال الدكتور خالد العنانى أثناء زيارته لمتحف سوهاج القومى، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن المتحف ظل مغلق لمدة 30 عاماً، وتم تجهيز كافة القطع الأثرية، وبلغت نسبة الإنشاءات الهندسية به 99%.

 

وكلف  وزير الآثار القائمين على المتحف بتصحيح بعض الأخطاء اللغوية فى أسماء القطع الأثرية داخل المتحف، حتى تظهر بالشكل اللائق أمام الزوار.

 

وأضاف عنانى، أن متحف سوهاج القومى، سيصبح علامة فارقة فى تاريخ محافظة سوهاج من الناحية السياحية، وذلك من حيث استقبال الوفود الأجنبية والمصرية، والزائرين من أبناء محافظة سوهاج.

 

كما تفقد وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، وعددًا من القيادات التنفيذية، متحف سوهاج القومى، للاطلاع على آخر المستجدات التى تمت بالمتحف.

 

وجاءت أولى ملاحظات رئيس الهيئة الهندسية ووزير الأثار، على اللافتة التى تحمل اسم المتحف، وأوصى القائمين على المتحف بتغيير اللافتة، واستبدالها بأخرى باللغة الإنجليزية.

 

ويتكون المتحف من البدروم، وهو عبارة عن 6 قاعات للعرض، بحيث تعرض القاعة الأولى مختلف المعلومات عن الملوك والشخصيات الهامة، فتستعرض كل فاترينة كيفية أن الملك الحاكم هو محور الدولة منذ آلاف السنين، ويظهر ذلك من خلال تكرار اسم الحاكم أو الملك، ليس فقط على التماثيل الخاصة به أو معبده أو مقبرته، بل يظهر أيضاً على قطع أثرية أخرى تخص الشخصيات التى تولت العديد من المناصب العامة بالدولة.


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