مقتل مسئول أمنى بارز فى مواجهة مسلحة بالصومال







مقديشيو (أ ش أ)

قُتل مسئول أمنى بارز بالصومال فى مواجهة مسلحة بين أفراد قوات جيش ولاية (جوبالاند) فى ضواحى مدينة (كيسمايو) الجنوبية.

وذكرت إذاعة (شابيلى) الصومالية، أن هذا المسئول قتل خلال معركة داخلية بين أفراد القوات.

وقالت قوات جيش ولاية (جوبالاند) إنها ستقوم بالتحقيق فى هذا الحادث، ولا يزال سبب هذه المعركة غير معلوم.