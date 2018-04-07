مسئول عراقى: بدء عودة أكثر من 600 أسرة نازحة إلى مناطقهم شمال شرق بعقوبة







بغداد (أ ش أ)

أعلن مسئول محلى فى محافظة ديالى العراقية اليوم السبت، بدء عودة أكثر من 600 أسرة نازحة إلى مناطقهم شمال شرق مدينة ب‍عقوبة.

وقال مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ "إن أكثر من 600 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها داخل ناحية السعدية بالتنسيق مع القوى الأمنية"، مضيفا أن عودة الأسر جاء بعد إكمال تدقيق ملفاتها الأمنية من قبل لجان مختصة فى عمليات ديالى".

يذكر أن آلاف الأسر النازحة عادت إلى منازلها فى ديالى خلال الأشهر الماضية.