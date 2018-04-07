مرور الأقصر تعد خطة لتسيير الحركة خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الإدارة العامة لمرور الأقصر، عن خطة مرورية بالتزامن مع الاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم، لتسهيل عمليات وصول المواطنين إلى الكنائس والأديرة ودور العبادة وأماكن المتنزهات ، وأماكن التجمعات والميادين الرئيسية.

وتضمنت الخطة، تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة يمنع الانتظار الخاطئ للسيارات ووضع حواجز معدنية لمنع الانتظار، ويتم منع مرور السيارات بمحيط الكنائس قبل بدء الاحتفالات، ويتم إجراء عمليات تعقيم وتفتيش بشكل دورى لكافة السيارات.

وتم تكثيف الخدمات المرورية بكافة المناطق الهامة والحيوية وفي مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية، ودعمها بعدد من الضباط والأفراد لتحقيق السيولة المرورية، كما تقوم ادارة المرور بالأقصر بتكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين، والتصدّي للمخالفين فوراً.