محمد بن راشد يدعو مواطن لحضور اجتماع مجلس الوزراء بعد شكواه من ارتفاع الأسعار







وكالات الأنباء

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، المواطن الإماراتى على المزروعى من رأس الخيمة، لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً، وذلك أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوى الدخل المحدود فى دولة الإمارات، بحسب ما نشره المكتب الإعلامى لحكومة دبى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكان المزروعى، اتصل بإذاعة عجمان، بهدف إيصال احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وتسببت شكوى المزروعى فى 3 أبريل عبر الراديو، بإيقاف مذيع قلل من أهمية تلك الشكوى، ولم يتعامل باللياقة الكافية مع المتصل.

ففى حين بدأ على راشد المزروعى يشكو من ارتفاع الأسعار والغلاء، قاطعه المذيع نافياً صحة كلامه، ما دفع بولى عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمى إلى إيقاف المذيع عن العمل فى إذاعة عجمان، لأنه تحدث بـ"أسلوب غير لائق"، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

فيما وجه حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير كافة احتياجات المواطن الذى اتصل بإذاعة عجمان بشكل فورى، وتلبية جميع متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وطلب من وزيرة تنمية المجتمع عرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص