محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء المدارس بنطاق المحافظة

أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيزات لـ4 مدارس، وهى ( مدرسة البصارطة الابتدائية المشتركه " إنشاء جديد" - مدرسة الإمام مالك الابتدائية بدمياط " إنشاء جديد " - مدرسة السوالم الاعداديه الثانوية المشتركه بقرية السوالم " إحلال كلى"- مدرسة شرمساح الابتدائية المشتركه بالزرقا " إحلال جزئى ") وسيتم افتتاحهم قريبا ، كما أضاف المحافظ أنه سيتم الانتهاء من أعمال التجهيزات وتوصيل المرافق لـ 15 مدرسة خلال أيام.

وأضاف المحافظ إنه جارى العمل بـ30 مدرسة بنطاق المحافظة ما بين إحلال جزئى وكلى وتوسعات وإنشاء جديد ليصل إجمالى أعداد المدارس المدرجة بخطة هيئة الأبنية التعليمية للعام المالى الحالى 49 مدرسة، وذلك بهدف تقليل الكثافة فى الفصول والوصول إلى معدل 36 طالب بكل فصل، حيث أكد أنه بفضل تلك الجهود المبذولة فى عمليات الإحلال والتجديد والتوسعات، أصبحت محافظة دمياط من أقل محافظات الجمهورية فى نسبة كثافة الفصول.