محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يشهدان قداس عيد القيامة







القليوبية-نيفين طه

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ،قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها ، بحضور اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد ومصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب ،والشيخ محمود ابو حبسة وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية ، ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد القى نيافة الانبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا عظة، مؤكدا فيها على ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والانتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم ،وشهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن العيد بألوانها الأحمر، فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بعيد القيامة المجيد.

واتخذت مديرية أمن القليوبية، علي الجانب الآخر، تدابير أمنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها واليها بالإضافة إلي وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.