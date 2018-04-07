محافظ القليوبية رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد شم النسيم







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

أعلن محافظ القليوبية ، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي لإستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم ،وتم تجهيز جميع الحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد اليوم بحضور جميع مديري المديريات ورؤساء المدن ونوابهم ومساعديهم ،وذلك لمناقشة خطة المحافظة لاستعدادات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم ،حيث وجه سيادته بإلغاء كافة الإجازات والراحات ،مؤكدا أن خدمة المواطن أمانة في أعناقنا جميعا ،ولابد أن نبذل الجهد لإضفاء جو من الراحة والآمان والبهجه، في نفس المواطنين خلال الاحتفال بأعياد القيامة الربيع وتقديم كافة الخدمات بالشكل الذي يليق به.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد وتجهيز كافة الحدائق وفتحها أمام كافة الموطنين بالمجان ،وإعداد ومراجعة كافة المعديات النهرية، بالإضافة إلى الوقوف على الخطة الأمنية لتأمين الكنائس أثناء الاحتفالات مع ضرورة مراقبة الأسواق ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات من الطريق العام .

كما كلف المحافظ مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ، تكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ بيع الأغذية والأسواق والمطاعم ، للوقوف على مدى صلاحية المعروض من المنتجات والسلع الغذائية ، خاصة الأسماك المملحة بكل أنواعها ، كما وجه بإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال اى حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال ، والتنسيق مع مديرية الطب البيطري لمتابعة الأسواق، كما وجه المحافظ مديرية التموين بمتابعة مدى توافر السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومدى الالتزام بالأسعار المقررة، والتأكيد على تواجد مفتشي التموين بمراكز المحافظة داخل الأسواق، بصفة دائمة ومستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأغذية الطازجة والمحفوظة المخالفة لاشتراطات الصحة العامة وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى.

وأكد المحافظ على التواجد المكثف لفرق الطوارئ من الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية بجميع قطاعات هندسة الكهرباء ومياه الشرب والصحي، لإصلاح أية أعطال قد تحدث طوال فترة الاحتفالات بالأعياد وشم النسيم.

ووجه عشماوي السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء المرور، بصفة مستمرة على جميع الكنائس بنطاق مدنهم للتأكد من الإستعدادات الأمنية ،وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتذليل كافة المعوقات، والتأكد من جاهزية البوابات الإلكترونية بالكنائس حيث تم توزيع عدد 50 بوابة تأمين جديدة على الكنائس والتنسيق مع المرور لغلق جميع الشوارع المؤدية الى الكنائس ودور العبادة خلال فترة الإحتفالات ومراجعة جميع أعمدة الإنارة الموجودة بشوارع الكنائس ودهان الأرصفة وتقليم الأشجار الموجودة بجوار الكنائس والتأكيد على عدم وجود صناديق قمامة بجوار أي كنيسة بالمحافظة.