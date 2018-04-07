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محافظ القليوبية: تشكيل لجنة لحصر الورش الصغيرة غير المرخصة

السبت، 07 أبريل 2018 06:30 م
محافظ القليوبية: تشكيل لجنة لحصر الورش الصغيرة غير المرخصة جانب من اللقاء


القليوبية-نيفين طه
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عقد محافظ القليوبية اجتماعا لبحث تقنين أوضاع الورش الحرفية التى تتميز بنشاط حرفى وذلك من أجل دخولهم في نطاق الاقتصاد القومى وتحويلهم من اقتصاد غير رسمى إلى اقتصاد رسمى وذلك بعد دراسة الأمر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناء على اللجنة المشكلة مع المحافظة .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لحصر كافة الورش الصغيرة غير المرخصة بالمدن والقرى والأحياء بكافة أنواعها لاستخراج رخص مؤقتة لها في حالة وجود شروط السلامة المهنية والبيئة والتى يمكن من خلالها إعطاء رخصة مؤقتة أو نهائية.

وأشار إلى أن المحافظة تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستمرين وتسعى جاهدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل والإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

تجدر الاشارة الى أن المحافظة لديها الكثير من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عدد من قرى المحافظة (باسوس بالقناطر الخيرية، ميت كنانة وبلتان وامياى بطوخ،القشيش بشبين القناطر، والعكرشة بالخانكة).

وجاء الاجتماع بحضور مديرى مديرية الصحة والقوى العاملة ومديرى ادارات الشئون الاقتصادية والاستثمار والشئون القانونية والبيئة والحماية المدنية.

 

 


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