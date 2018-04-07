محافظ القليوبية: تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى بمناسبة شم النسيم







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

شكل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،غرفة عمليات بالمحافظة بمناسبة شم النسيم لمتابعة آخر الاستعدادات فى المدن والأحياء، والأمن والمرور والصحة، والتموين، والكهرباء، والزراعة، والرى، والنظافة والمسطحات المائية.

وأكد عشماوى خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء، على ضرورة رفع حالة الإستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية فى عملية التأمين، ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافى حوادث الغرق.

كما كلف المحافظ، مديرية التموين، برفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدى والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين فى شم النسيم، وتشكيل لجنة فورية للتأكد من المنتجات المعروضة، وشدد على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات بيع الأغذية بصفة عامة، والباعة الجائلين ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق دائرة المحافظة.

وفى مجال الصحة، وجه عشماوى برفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، وتوافر الأمصال بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبى الموجود بحدائق القناطر، موضحا ضرورة التنسيق مع إدارات المستشفيات لإتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية فى مواجهة حالات التسمم، وتوفير أدوية الطوارئ، وخاصة الأمصال اللازمة فى مثل هذه الحالات وتشكيل فرق التحرك السريع ورفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات، لإستقبال الحالات، وتمركز سيارات الإسعاف بالمناطق المركزية وذات الكثافة السكانية والعمل على مدار 24 ساعة، وإلغاء الأجازات للقيادات خلال أعياد الربيع، والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى من الأدوية، والعلاج ومستلزمات للطوارئ وجميع فصائل الدم بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية ومراكز خدمات الدم، والتنبيه على جميع مديرى المستشفيات بالتواجد ونوابهم على مدار الساعة والتأكد من إنضباط العمل.

وأكد عشماوى، أنه فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" 2020، والتى بدأت فى 6 مراكز وهى "شبين القناطر، وبنها وقليوب، والخانكة، ومدينة شبرا الخيمة، والخصوص"، فقد بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سى 45 ألف مواطن وتم تسليم العلاج للحالات التى تحتاج للعلاج من الفيروس.

كما تم تخصيص 10 مراكز رعاية صحية أولية لعمل تحليل فيروس سى، وقياس السكر، والضغط، وكتله الجسم، وذلك بداية من شهر أبريل الجارى بالمراكز التالى

1- المركز الطبى العام بإدارة بنها الصحية.

2- المركز الطبى العام بإدارة طوخ الصحية.

3- المركز الطبى العام بإدارة كفر شكر الصحية.

4- مركز عرب جهينة الطبى بإدارة شبين القناطر الصحية.

5- المركز الطبى العام بإدارة القناطر الخيرية.

6- مركز عثمان الطبى بإدارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية.

7- مركز حجازى الطبى بإدارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية .

8- مركز بهتيم ثانى الطبى بإدارة حى شى شرق شبرا الخيمة الصحية.

9- المركز الطبى بالخصوص بإدارة الخانكة الصحية.

10- مركز طبى المستقبل بإدارة العبور الصحية.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة، بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة، وفحص جميع مواطنى المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور، والعزب، بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

ووجه عشماوى، مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنوية لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى، وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية، ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة، وأن حملة القضاء على فيروس سى تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر، وأنه من المقرر إجراء تحليل للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى" ومن يثبت ايجابيته، يتم تحويلة لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، مضيفاً بأنه من يثبت إصابته بفيروس سى، ويتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان .