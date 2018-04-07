محافظ الغربية يخصص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من الخدمات







الغربية - محمد طارق

خصص اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، رقم 16528 لتلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

جاء ذلك استكمالا للجهود المشتركة لتفعيل قرار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 314 لعام 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشان منظومة الشكاوى الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وأوضح محافظ الغربية فى بيان له إنه تم تخصيص رقم 16528 لتلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أوعن طريق الدخول على موقع www.shakwa.eg مما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مما يؤكد على حرص والتزام المؤسسات الحكومية باستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها وسرعة حلها.

وأوضح اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة يستقبل المواطنين ويعمل على حل شكواهم على الفور بالإضافة إلى توفير خدمة الواتس آب بمحافظة الغربية لاستقبال شكاوى المواطنين على الأرقام الآتية (01102014000- 0109401999-01270073412).