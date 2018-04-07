video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية مارجرجس

السبت، 07 أبريل 2018 11:51 م
محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية مارجرجس جانب من القداس


الغربية مصطفى عادل
إضافة تعليق

قدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية التهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ،والقساوسة والإخوة المسيحيين بالمحافظة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات المحافظة الأمنية ،ونواب البرلمان المصري عن محافظة الغربية وجامعة طنطا والمستشار العسكري بالمحافظة والجهاز التنفيذي.

وأعرب محافظ الغربية عن خالص أمنياته للأخوة المسيحيين بقضاء عيد سعيد ،وأن يديم على مصر الأمن والأمان وأن يتحقق لشعب مصر كل ما يصبوا إليه من طموحات وأمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ظل ولايته الثانية مؤكداً لسيادته إن مصر بوحدتها وتماسكها تقف صفاً واحداً خلف قيادته الرشيدة ،وإن شعب مصر وجيشه وشرطته يداً واحدة معكم .

وحرص محافظ الغربية والوفد المرافق له على حضور القداس الآلهى والوعظة التي ألقاها نيافة الأنبا بولا ،بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد حيث رحب نيافه الأنبا بولا بالمحافظ ومرافقية من القيادات الأمنية والتنفيذية مؤكداً على وحدة الشعب المصرى وترابطه ،وتماسكة وأن مشاركة الجميع مسلمين ومسيحيين فى الإحتفال بالأعياد والمواسم الدينية أكبر دليل على هذه الوحدة والترابط بين شعب مصر العريق، جاء ذلك خلال الإحتفال الذى أقيم بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا لهذة المناسبة المباركة.

حضر الأحتفال اللواء ذكى صلاح مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية – مدير أمن الغربية واللواء عمرو حافظ رئيس هيئة الأمن القومى بوسط الدلتا والعميد مهند العوضى رئيس فرع الأمن الوطني بالغربية ولفيف من السادة نواب البرلمان المصري عن محافظة الغربية واللواء طلعت منصور وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والعقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور مجدي الحفناوى نقيب أطباء الغربية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. الأنبا بولا أسقف طنطا يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة مارجرجس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

عيد القيامه




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة