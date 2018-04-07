محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية مارجرجس







الغربية مصطفى عادل

قدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية التهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ،والقساوسة والإخوة المسيحيين بالمحافظة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات المحافظة الأمنية ،ونواب البرلمان المصري عن محافظة الغربية وجامعة طنطا والمستشار العسكري بالمحافظة والجهاز التنفيذي.

وأعرب محافظ الغربية عن خالص أمنياته للأخوة المسيحيين بقضاء عيد سعيد ،وأن يديم على مصر الأمن والأمان وأن يتحقق لشعب مصر كل ما يصبوا إليه من طموحات وأمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ظل ولايته الثانية مؤكداً لسيادته إن مصر بوحدتها وتماسكها تقف صفاً واحداً خلف قيادته الرشيدة ،وإن شعب مصر وجيشه وشرطته يداً واحدة معكم .

وحرص محافظ الغربية والوفد المرافق له على حضور القداس الآلهى والوعظة التي ألقاها نيافة الأنبا بولا ،بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد حيث رحب نيافه الأنبا بولا بالمحافظ ومرافقية من القيادات الأمنية والتنفيذية مؤكداً على وحدة الشعب المصرى وترابطه ،وتماسكة وأن مشاركة الجميع مسلمين ومسيحيين فى الإحتفال بالأعياد والمواسم الدينية أكبر دليل على هذه الوحدة والترابط بين شعب مصر العريق، جاء ذلك خلال الإحتفال الذى أقيم بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا لهذة المناسبة المباركة.

حضر الأحتفال اللواء ذكى صلاح مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية – مدير أمن الغربية واللواء عمرو حافظ رئيس هيئة الأمن القومى بوسط الدلتا والعميد مهند العوضى رئيس فرع الأمن الوطني بالغربية ولفيف من السادة نواب البرلمان المصري عن محافظة الغربية واللواء طلعت منصور وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والعقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور مجدي الحفناوى نقيب أطباء الغربية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.