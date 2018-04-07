محافظ الغربية: تشكيل لجان للمرور على الكنائس بأنحاء المدينة ورفع الإشغالات







الغربيه محمد طارق

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، قرارا بتشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارات المتابعة الميدانية وإدارات المرور والدفاع المدنى ومسئولى أجهزة الإشغالات وأجهزة النظافة العامة للمرور على جميع الكنائس بأنحاء المحافظة ورفع الإشغالات وخاصة السيارات القديمة المكهنة وصناديق القمامة الكبيرة وتكثيف عمليات النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة أولاً بأول والتنسيق مع الجهات الأمنية فى وجود آية ملاحظات أو مخالفات.

والمتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية لتلقى البلاغات والشكاوى والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التعليمات ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أولاً بأول وعلى مدار الـ24 ساعة.