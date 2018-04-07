محافظ السويس: قائمة سوداء لأصحاب الشركات المتهربين من سداد مديونيات المحافظة







السويس- سيد نون

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أنه تقرر وضع قائمة سوداء بكل أصحاب الشركات سواء مقاولات أو غيرها التى لا يقوم القائمين عليها بسداد مديونيات المحافظة عليهم والخاصة بأموال أراضى المزادات التى حصلوا عليها.

وأكد محافظ السويس لـ " اليوم السابع "، رصدت أنه كان فى السابق يوجد اشخاص عليهم مديونيات بالمحافظة وفى نفس الوقت يحصلون من المحافظة على أموال مقابل تنفيذ عمليات مقاولات أو غيرها وهو وضع غير طبيعى، وعلى الفور وجهت بانه كل من عليه أموال للمحافظة خاصة بأراضي المزادات او غيرها لا يصرف له أموال من المحافظة.

وأكد أحمد حامد، انه سيوضع قائمة سوداء بكل من عليهم مديونيات مالية كبيرة للمحافظة ولن يتم التعامل معهم سوى بعد سدادهم للمديونيات.

وأشار محافظ السويس، إلى أنه طلب من إدارة الأملاك حصر كامل لباقي الأراضي التي لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لتحويلها للنيابة العامة، واعطى مهلة شهراً للمتعاملين على الأراضي و الورش و المحلات ممن عليهم مستحقات مالية او سدد من خلال شيك بدون رصيد سيتم تحويله للنيابة العامة.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة السويس، ان المحافظ أيضا قام بإصدار تعليمات بمنع دخول كل الشركات التي عليها مديونيات لأي مزاد أراضي أو وحدات سكنية يتم طرحها للبيع عن طريق المحافظة.

وكان محافظ السويس أصدر قرارات بسحب 120 قطعة ارض من شركات مقاولات واشخاص قاموا بالحصول علي الأراضي عن طريق المزادات ولم يسددوا أموال المحافظة.