محافظ الدقهلية : ضبط 12 طن رنجة وأسماك مجمدة وفسيخ وسردين منتهية الصلاحية







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن ضبط 12.590 طن رنجة وأسماك مجمدة وسردين وفسيخ منتهيه الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، من خلال المرور على محلات الأغذية والمطاعم داخل مدينة المنصورة.

وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، بشان حملات المرور التفتيشية التى تم تنفيذها فى اطار الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم" 2018، والتى تم تنفيذها بمشاركة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد عبد الحميد الصيرفي، رئيس مباحث التموين، مديرية التموين برئاسة إبراهيم أبو الفتوح، وكيل وزارة التموين، أطباء ومسئولى الطب البيطرى والصحة بالدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المضبوطات شملت 7 طن رنجة، 2 طن اسماك مجمدة، 1.650 طن سردين، 1.940 طن فسيخ، مشيراً أنه تم تحرير المحاضر الخاصة بالواقعة والتحفظ واعدام الكميات المضبوطة واحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، مؤكداً على ضرورة متابعه تصرفات النيابة فى هذا الشأن.

وأكد الشعراوي، على أهمية تنفيذ الحملات الموسعة لضبط الأسواق ومراقبه مدى توافر السلع بالكميات المطلوبة لتلبيه لاحتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية حرصا على حاجات المواطنين والتصدى للغش التجارى ومعاقبه الخارجين على القانون.

وشدد المحافظ، على أنه غير مسموح مطلقا التلاعب فى كافة ما يحتاجه المواطن من سلع وخدمات وخاصه المقررات التموينية ورغيف الخبز واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ البيع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهاً لأهمية التأكد من جوده وسلامه السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى حرصا على صحة وحياه المواطنين.