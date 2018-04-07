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محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير المكتبة العامة بكفر الدوار

السبت، 07 أبريل 2018 05:11 م
محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير المكتبة العامة بكفر الدوار المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة


البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد المكتبة العامة بكفر الدوار وافتتاحها خلال شهر يونيو المقبل لخدمة أبناء المدينة من الشباب والأطفال.

 

كما وجهت بأن تعمل المكتبة بنفس البرامج والخطط والنظم المتبعة بمكتبة دمنهور العامة وتقديم الخدمات المختلفة من إطلاع ودورات تدريبية وندوات ثقافية وأنشطة فنية للأطفال.

 

جاء ذلك خلال تفقدها لأعمال تطوير وتجديد المكتبة يرافقها هيثم الدسوقى رئيس مدينة كفر الدوار وأحمد الهواش مدير مكتبة دمنهور العامة.

 


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