محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير المكتبة العامة بكفر الدوار

محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير المكتبة العامة بكفر الدوارالسبت، 07 أبريل 2018 05:11 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
إضافة تعليق
وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد المكتبة العامة بكفر الدوار وافتتاحها خلال شهر يونيو المقبل لخدمة أبناء المدينة من الشباب والأطفال.
كما وجهت بأن تعمل المكتبة بنفس البرامج والخطط والنظم المتبعة بمكتبة دمنهور العامة وتقديم الخدمات المختلفة من إطلاع ودورات تدريبية وندوات ثقافية وأنشطة فنية للأطفال.
جاء ذلك خلال تفقدها لأعمال تطوير وتجديد المكتبة يرافقها هيثم الدسوقى رئيس مدينة كفر الدوار وأحمد الهواش مدير مكتبة دمنهور العامة.
إضافة تعليق
رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%
4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة