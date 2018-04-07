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محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يحضران قداس القيامة بمطرانية الغردقة

السبت، 07 أبريل 2018 10:47 م
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يحضران قداس القيامة بمطرانية الغردقة محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة بالغردقة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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حضر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مساء اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.
 
وخلال كلمته هنأ اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ووزيرة السياحة، الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد متمنيا لهم السعادة والرخاء مؤكدا أن الشعب المصرى نسيج واحد لن يستطيع أحد أن يفرقه .
 
وشهدت مطرانية الأنبا شنودة بالغردقة، تشديدات أمنية مشددة تزامنا مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.
 
 
1- محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة بالغردقة
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة بالغردقة

2- وزيرة السياحة تحضر قداس عبد القيامة بالغردقة
 وزيرة السياحة تحضر قداس عبد القيامة بالغردقة

3- المحافظ والوزيرة فى كنيسة الانبا شنودة يالغردقة
المحافظ والوزيرة فى كنيسة الانبا شنودة يالغردقة

4- المحافظ والوزيرة
المحافظ والوزيرة

 


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