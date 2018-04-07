محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كازاخستان لتوطيد العلاقات بين الجانبين







الاسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم السبت، بمكتبه أرمان أساغالييف سفير كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية وإيلامان جولداسوف المستشار الثقافى والإعلامى، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين ومناقشة ما يختص بإقامة توأمة بين محافظة الإسكندرية والمدن الكازاخية، وتدعيم العلاقات الثقافية بين الجانبين.

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، معربًا عن سعادته لتنشيط وتقوية الروابط بين الجانبين وتعزيز وتطوير واستمرار تلك العلاقات في كافة المجالات وخاصة المجال الثقافى، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة الخدمات والتعاون للجالية الكازخستانية بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أن أهالى الإسكندرية يسعدوا باستضافة كافة الفاعليات الثقافية الكازاخية وتبادل الخبرات فى كافة المجالات مع الجانب الكازاخستانى، مؤكدًا أن الإسكندرية مدينة الإبداع وملتقى الثقافات والحضارات وشعبها مضياف ويرحب دائمًا بوفود البلدان الشقيقة، وخاصة بعد استقرار الوضع الأمنى فى الدولة وزيادة إقبال الوفود السياحية على الإسكندرية.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن سعادته البالغة بتواجده فى الإسكندرية فقد عمل بها منذ 15 عامًا فى مجال توطيد، وتنشيط العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أنهم كانوا يصدرون القمح إلى كازاخستان عبر ميناء الإسكندرية.

وأكد السفير أن الإسكندرية تعد من أهم المدن بالنسبة لكازاخستان بعد القاهرة، مضيفًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لكازاخستان فى عام 2016 جاءت لتقوية وتدعيم التواصل الجاد بين الجانبين فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن كازاخستان تعتبر تاسع أكبر دولة فى العالم من حيث المساحة كما أنها أكبر مصدر للقمح والغاز ودولة كبيرة فى إنتاج اليورانيوم، كما أنها دولة متعددة القوميات وبها 130 قومية كما أنها ثانى أكبر دولة من حيث عدد السياح القادمين إلى مصر بعد أوكرانيا.