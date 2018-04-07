محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية يتقدمون بالتهنئة للأقباط فى عيد القيامة

محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية يتقدمون بالتهنئة للأقباط فى عيد القيامةالسبت، 07 أبريل 2018 07:48 م
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تقدم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بالتهنئة إلى الأقباط الأرثوذكس، خلال زيارته للكنيسة المرقسية بالمحافظة مساء اليوم السبت، يرافقه اللواء مصطفى النمر مدير الأمن ونواب البرلمان، وذلك قبل بدء قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة.
وأغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالكنيسة وقامن بتحويل مسار السيارات وتفتيش الوافدين عبر البوابات الحديدية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأناب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزة لترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد واستقبال التهنئة.
و من المقرر أن تستقبل الكنيسة التهنئة بالعيد صباح غدًا الأحد بحضور القمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية.
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