محافظة بورسعيد تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم







بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،اليوم السبت،رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لإستقبال أعياد شم النسيم.

وأكد المحافظ،على أنه وجه رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والمرافق برفع درجات الاستعداد القصوي لاستقبال أعياد شم النسيم،وذلك من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة لكافة الأحياء والمرافق دون سابق إنذار،للتأكد من مستوي الخدمات المقدمة.

وأشار المحافظ إلي أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم،لإستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات في أي منطقة.