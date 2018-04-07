كلية الاقتصاد بجامعة الإسكندرية تنظم نموذج محاكاة للكونجرس الأمريكى

كلية الاقتصاد بجامعة الإسكندرية تنظم نموذج محاكاة للكونجرس الأمريكىالسبت، 07 أبريل 2018 02:03 م
جامعة الإسكندرية - أرشيفية
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تنظم كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه الإسكندرية، يوم 14 إبريل الجارى، لأول مرة تحت رعايه أستاذ العلوم السياسيه الدكتور قدرى إسماعيل ورئيسة النموذج زهره محمود، مشروع محاكاه الكونجرس الأمريكى.
ويهدف المشروع، لتدريب الشباب على مهارات التحليل السياسى والاقتصادى والعلاقات العامه، والموارد البشريه، واللغات والترجمة ، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان، وشخصيات سياسيه مشهوره، داخل مقر الكلية.
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