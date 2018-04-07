"قناة السويس" تناقش الاستزراع السمكى بختام المرحلة الثانية لبرنامج جامعة الطفل







الإسماعيلية – جمال حراجى

انعقدت اليوم السبت فعاليات اليوم الثامن من المرحلة الثانية بالدورة الثالثة لبرنامج جامعة الطفل بجامعة القناة، والمنعقد بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتورة راندا عبد العليم أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية.

وتضمنت فعاليات اليوم الثامن والأخير على العديد من الأنشطة المتنوعة فى مجال الاستزراع السمكى، ومنها خصائص الأسماك، وتغذية وتكاثر الأسماك، وأسماك الاستزراع فى مصر، تشريح الأسماك.

وتم تنفيذ الأنشطة فى قسم الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية بكلية الزراعة، وقام بتنفيذ الأنشطة الدكتورة ميرفت محمود أستاذ مساعد رعاية الأسماك ،والمهندسة منى عز الرجال-مدرس مساعد تربية أسماك.

وجدير بالذكر أن مجال الاستزراع السمكى هو المجال الذى تنفرد به جامعة قناة السويس على مستوى الجامعات المشاركة فى البرنامج، وعددها 33 جامعة حكومية وخاصة، والمادة العلمية الخاصة بهذا المجال من إعداد متخصصين بكلية الزراعة، وبلغ عدد الأطفال الذين اجتازوا تلك المرحلة 17 طفلا وطفلة، 9اطفال من سن 10-11 سنة، و8 أطفال من سن 13-14 سنة.