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قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء دمشق

السبت، 07 أبريل 2018 08:53 ص
قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء دمشق جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


دمشق(أ ش أ)
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أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بسقوط قذائف صاروخية، اليوم السبت، أطلقت على أحياء العاصمة السورية من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت القناة إلى أن القذائف الصاروخية لا تزال تسقط على محيط ساحة الأمويين والمزة وأحياء أخرى فى دمشق.

من ناحية أخرى أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان،ومقره لندن،بأن الجيش السورى بدأت هجوما بريا لإخراج مسلحى جيش الإسلام من مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت، أن هذا الهجوم يأتى بعد رفض خروج الدفعة الرابعة من مسلحى جيش الإسلام من الغوطة فى إطار اتفاق مع روسيا لاخلائها من المسلحين .

فى سياق متصل، أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان أن روسيا شددت على فصيل "جيش الإسلام" بضرورة تسليم أسلحته الثقيلة .

وقال المرصد فى بيان اليوم إن الجانب الروسى رد على الأطروحات التى قدمها جيش الإسلام بشأن بقائه فى مدينة دوما بضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة خلال ثلاثة ايام مع ضمانة روسية بعدم استخدام الطيران الحربى وعودة القوات الحكومية إلى مواقعها التى كانت متموضعة فيها قبل العملية العسكرية على دوما.

وأشار البيان إلى أنه سيتم بعد ذلك تسليم الأسلحة الخفيفة وبنفس الوقت تقوم الحكومة السورية بسحب القوات خلال مدة أسبوع ومن سلم سلاحه يسوى وضعه ومن سوى وضعه يقدم طلبا للتطوع فى الشرطة التى سيتم تشكيلها.

وتضمن الرد الروسى حسب المرصد أنه "بعد تسوية الاوضاع سيتم تشكيل كتيبة شرطة من مقاتلى (جيش الاسلام) خلال اسبوعين وسيتم تسليح الكتيبة باسلحة روسية لقتال التنظيمات الإرهابية .

من جهة أخرى، أفاد ناشطون سوريون بأن تنظيم داعش سيطر على منطقة السبع بيار فى البادية السورية،وذلك عقب اشتباكات مع مسلحين موالين للقوات النظام.

وأضاف الناشطون ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم ـ إن الاشتباكات بين الطرفين تزامن معها قصف جوى للمنطقة من الطيران الحربى النظامي.

كما بث ناشطون سوريون تسجيلا مصورا لوصول تعزيزات عسكرية ضخمة للتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة إلى حقل "كونيكو" للغاز الطبيعى فى ريف دير الزور شملت عربات مصفحة وناقلات جند.

 


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