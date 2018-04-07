video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. الأنبا بولا أسقف طنطا يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة مارجرجس

السبت، 07 أبريل 2018 08:34 م
فيديو وصور.. الأنبا بولا أسقف طنطا يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة مارجرجس الأنبا بولا أسقف طنطا يترأس قداس عيد القيامة


الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس والشهداء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتى ترأسها الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.

وخرج الأباء الكهنة والشمامسة لاستقبال الأنبا بولا أمام البوابة الرئيسية ودقت أجراس الكنيسة، حاملين الشموع، ودخل الأنبا بولا إلى المذبح ليترأس القداس، بحضور المئات من أبناء الكنيسة والقساوسة والأباء الكهنة والشمامسة.

وتشهد الكنيسة من الخارج تشديدات أمنية مكثفة على جميع مداخلها ومخارجها، لتأمين محيط الكنيسة، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

كما تشهد جميع كنائس المحافظة تواجد أمنى مكثف، وعمل حرم أمن بالقرب منها، ووضع بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن، والاستعانة بالأمن الإداري  من الكنيسة لفحص المترددين، كما تم الاستعانة بالشرطة النسائية لفحص حقائب السيدات.

وفى ذات السياق، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية قرارًا بتشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارات المتابعة الميدانية وإدارات المرور والدفاع المدنى ومسئولى أجهزة الإشغالات وأجهزة النظافة العامة للمرور على جميع الكنائس بأنحاء المحافظة ورفع الإشغالات وخاصة السيارات القديمة المكهنة وصناديق القمامة الكبيرة وتكثيف عمليات النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة أولاً بأول والتنسيق مع الجهات الأمنية في وجود آيه ملاحظات أو مخالفات، والمتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية لتلقى البلاغات والشكاوى والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التعليمات ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أولاً بأول وعلى مدار الـ 24 ساعة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية: تشكيل لجان للمرور على الكنائس بأنحاء المدينة ورفع الإشغالات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

كنيسه مارجرجس

قداس عيد القيامه




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة