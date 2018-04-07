فيديو وصور.. الأنبا بولا أسقف طنطا يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة مارجرجس







الغربية – مصطفى عادل

بدأت منذ قليل صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس والشهداء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتى ترأسها الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.

وخرج الأباء الكهنة والشمامسة لاستقبال الأنبا بولا أمام البوابة الرئيسية ودقت أجراس الكنيسة، حاملين الشموع، ودخل الأنبا بولا إلى المذبح ليترأس القداس، بحضور المئات من أبناء الكنيسة والقساوسة والأباء الكهنة والشمامسة.

وتشهد الكنيسة من الخارج تشديدات أمنية مكثفة على جميع مداخلها ومخارجها، لتأمين محيط الكنيسة، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

كما تشهد جميع كنائس المحافظة تواجد أمنى مكثف، وعمل حرم أمن بالقرب منها، ووضع بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن، والاستعانة بالأمن الإداري من الكنيسة لفحص المترددين، كما تم الاستعانة بالشرطة النسائية لفحص حقائب السيدات.

وفى ذات السياق، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية قرارًا بتشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارات المتابعة الميدانية وإدارات المرور والدفاع المدنى ومسئولى أجهزة الإشغالات وأجهزة النظافة العامة للمرور على جميع الكنائس بأنحاء المحافظة ورفع الإشغالات وخاصة السيارات القديمة المكهنة وصناديق القمامة الكبيرة وتكثيف عمليات النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة أولاً بأول والتنسيق مع الجهات الأمنية في وجود آيه ملاحظات أو مخالفات، والمتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية لتلقى البلاغات والشكاوى والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التعليمات ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أولاً بأول وعلى مدار الـ 24 ساعة.































