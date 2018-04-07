غلق 7 منشآت واعدام 109 كيلو فسيخ غير مطابق للمواصفات بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر،غلق 7 منشآت واعدام 109 كيلو فسيخ غير مطابق للمواصفات.

وأوضح عبد الجواد فى بيان له اليوم إن ذلك يأتى فى اطار استعدادات المديرية لاعياد شم النسيم.

قامت إدارة التفتيش الصحى مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بحملات مكثفة علي عدد 117 منشئة لبيع السلع الغذائية واخذ 100 عينة وفحصها من قبل المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأضاف وكيل صحة الأقصر أن الحملات أسفرت عن تحرير 46 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و تنفيذ الغلق الادارى لعدد 7 منشأت لبيع السلع الغذائية لعدم وجود تراخيص، وأيضاً تم إعدام 109 كيلو جرام أسماك مملحة غير مطابقة للمواصفات الصحية كما تم إعدام 77 لتر عصائر غير مطابقة، موضحاً أن المحاضر ستعرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.