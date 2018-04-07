غدا .. اجازة للطلاب والعاملين بجامعة دمياط بسبب أعياد شم النسيم







دمياط معتز الشربينى

قرر الدكتور السيد محمد دعدور،رئيس جامعة دمياط،منح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة،إجازة غدا الأحد،حرصا على سلامتهم وتيسيرا عليهم،وذلك نظرا للزحام الذى تشهده الآن الطرق المؤدية لمحافظة دمياط،والمتوقع زيادته تصاعديا بسبب أعياد شم النسيم،مما قد يؤثر على حركة انتقال منسوبى الجامعة منها وإليها.

وناشد رئيس الجامعة،فى بيان،أعضاء هيئة التدريس،بعدم عقد اختبارات يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل،مشاركةً وتخفيفاً على الطلاب المسيحيين الذين يحتفلون بأعيادهم الآن، و تيسيرا على سائر الطلاب و أولياء أمورهم الذين سيحتفلون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 9 أبريل.

كما ناشد منسوبى الجامعة وضيوفهم بتوخى الحذر حال التواجد على الشواطئ نظرا للأحوال الجوية التى لا تسمح بنزول المياه فى هذه الأيام.

