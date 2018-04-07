video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا .. اجازة للطلاب والعاملين بجامعة دمياط بسبب أعياد شم النسيم

السبت، 07 أبريل 2018 10:32 ص
غدا .. اجازة للطلاب والعاملين بجامعة دمياط بسبب أعياد شم النسيم الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط


دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

قرر الدكتور السيد محمد دعدور،رئيس جامعة دمياط،منح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة،إجازة غدا الأحد،حرصا على سلامتهم وتيسيرا عليهم،وذلك نظرا للزحام الذى تشهده الآن الطرق المؤدية لمحافظة دمياط،والمتوقع زيادته تصاعديا بسبب أعياد شم النسيم،مما قد يؤثر على حركة انتقال منسوبى الجامعة منها وإليها.

وناشد رئيس الجامعة،فى بيان،أعضاء هيئة التدريس،بعدم عقد اختبارات يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل،مشاركةً وتخفيفاً على الطلاب المسيحيين الذين يحتفلون بأعيادهم الآن، و تيسيرا على سائر  الطلاب و أولياء أمورهم الذين سيحتفلون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 9 أبريل.

كما ناشد منسوبى الجامعة وضيوفهم بتوخى الحذر حال التواجد على الشواطئ نظرا للأحوال الجوية التى لا تسمح بنزول المياه فى هذه الأيام.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دمياط تعلن الطوارىء لاستقبال شم النسيم

اخبار دمياط

دمياط

جامعة دمياط

شم النسيم

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. لحظة تصدى قوات الدفاع الجوى السعودى لصاروخ باليستى حوثى

فيديو.. لحظة تصدى قوات الدفاع الجوى السعودى لصاروخ باليستى حوثى

حسن شحاتة: الزمالك بقى لأعضائه مش لجماهيره وشرطى لتدريب الفريق عدم تدخل رئيس النادى

حسن شحاتة: الزمالك بقى لأعضائه مش لجماهيره وشرطى لتدريب الفريق عدم تدخل رئيس النادى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

"تأسيسية الإعلاميين": لن يظهر بالشاشة فى رمضان سوى الحاصلين على تصاريح

"تأسيسية الإعلاميين": لن يظهر بالشاشة فى رمضان سوى الحاصلين على تصاريح

العاملون بقناة الشرق يكشفون فساد أيمن نور: نمتلك فضائح كارثية.. ضحك على الملاك واستعان بجاردات من البارات المشبوهة لضربنا.. معتز مطر يقوم بدور دنىء.. والإخوان وضعوا أحمد عبده "ديكور" لتمرير الفساد

العاملون بقناة الشرق يكشفون فساد أيمن نور: نمتلك فضائح كارثية.. ضحك على الملاك واستعان بجاردات من البارات المشبوهة لضربنا.. معتز مطر يقوم بدور دنىء.. والإخوان وضعوا أحمد عبده "ديكور" لتمرير الفساد

جورج وسوف فى طابا.. سلطان الطرب: بموت فى مصر والمصريين بينادوا عليا ويقولولى ياعمهم..شوفت كتير فى حياتى واتعلمت من أخطائى .. وأقول للشباب "قلدونى فى كل حاجة حلوة وبلاش الحاجات الوحشة"

جورج وسوف فى طابا.. سلطان الطرب: بموت فى مصر والمصريين بينادوا عليا ويقولولى ياعمهم..شوفت كتير فى حياتى واتعلمت من أخطائى .. وأقول للشباب "قلدونى فى كل حاجة حلوة وبلاش الحاجات الوحشة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة