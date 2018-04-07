ضبط نصف طن فسيخ و30 طاولة رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل- ناصر جودة

نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط 500 كجم فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى و30 صندوق رنجة مجهولة المصدر و25 عبوة مشروبات غازية منتهية الصلاحية برشيد.