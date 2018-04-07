صور.. وزير الأوقاف يزور وكيل الوزارة بالمستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة

ودار بين وزير الأوقاف والشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف، حول حالة الصحية والاطمئنان على الإشعاعات التى خضع لها قبل إجراء العملية الجراحية له بمفصل الركبة وبعد إجرائها، متمنيًا له الشفاء العاجل واستقرار حالته الصحية.

وحث وزير الأوقاف مديرى الدعوى والإدارات والمفتشين بالإسكندرية، على استمرار مسيرة العمل بالمديرية، قائلا: "أن من الوفاء لوكيل الوزارة بعد تعرض للحادث أن يسير العمل بالمديرية بكل اجتهاد وأن تعمل الأئمة أقصى ما فى وسعهم لاستكمال المسيرة على أفضل مما يكن".























