صور.. وزير الأثار ومحافظ سوهاج يتفقدان أعمال تطوير متحف المحافظة القومى







سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الأثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، متحف سوهاج القومى، وذلك للإطلاع على آخر المستجدات التى تمت بالمتحف.

وجاءت أولى ملاحظات رئيس الهيئة الهندسية ووزير الأثار، على اللافتة التى تحمل اسم المتحف، وأوصى القائمين بالمتحف، على تغير اللافتة، واستبدالها بأخرى باللغة الإنجليزية .



رئيس الهيئة الهندسية ووزير الآثار بسوهاج



وصول رئيس الهيئة الهندسية ووزير الاثار لمتحف سوهاج الإقليمى



موكب رئيس الهيئة الهندسية ووزير الأثار عقب خروجهم من مطار سوهاج



رئيس الهيئة الهندسية ووزير الآثار



رئيس الهيئة الهندسية يتحدث مع محافظ سوهاج



محافظ سوهاج ورئيس الهيئة الهندسية ووزير الأثار بمتحف سوهاج الإقليمى



متحف سوهاج القومى



رئيس الهيئة الهندسية ووزير الآثار



وزير الآثار يتحدث لرئيس الهيئة الهندسية



رئيس الهيئة الهندسية ووزير الآثار أمام المتحف سوهاج الإقليمى