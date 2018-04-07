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صور.. مظاهرات حاشدة فى لندن احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

السبت، 07 أبريل 2018 03:30 م
صور.. مظاهرات حاشدة فى لندن احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين احتجاجات فى لندن


كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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تظاهر المئات وسط لندن، اليوم السبت، احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة بعد استشهاد 24 فلسطينيا على الأقل فى الـ7 أيام الماضية خلال الاحتجاجات التى نُظمت فى إطار "مسيرة العودة".

وخرج مئات المتظاهرين فى "وايت هول" رافعين الأعلام الفلسطينية، قبالة داوننج ستريت بالعاصمة البريطانية "لندن"، دعما للشعب الفلسطينى، واحتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة فى قطاع غزة، أعلنت مساء الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء فى الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 8 فيما بلغ عدد المصابين 1070 فى إحصائية غير نهائية، ومن ثم يرتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا خلال الأسبوع الماضى.

 

تظاهر المئات فى لندن
تظاهر المئات فى لندن

 

جانب من مظاهرات حاشدة فى لندن احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
جانب من مظاهرات حاشدة فى لندن احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

 

جانب من مظاهرة فى لندن
جانب من مظاهرة فى لندن

 

رفع الاعلام الفلسطينية فى لندن
رفع الاعلام الفلسطينية فى لندن

 

مظاهرات حاشدة فى لندن احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
مظاهرات حاشدة فى لندن احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

 

مظاهرة فى لندن
مظاهرة فى لندن

 


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