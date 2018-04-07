صور .. محافظ كفرالشيخ يزور دور الأيتام ويوزع الهدايا على الأطفال







كفر الشيخ – محمد سليمان

زار اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، دار إيواء الأطفال الأيتام الرضع، بمدينة كفر الشيح، التابعة للجمعية الخيرية لرعاية الأسرة والطفولة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، والتى تضم 20 طفلا رضيعا، من سن يوم حتى سن عام، وأطمأن على مدى توافر احتياجات الأطفال من الألبان ومستوى النظافة والرعاية.

كما زار محافظ كفر الشيخ، دار الأمل لإيواء الايتام بمدينة كفر الشيخ، والتى تضم 22 يتيما من سن عامين إلى 6 سنوات، وتعرف على مستوى الإقامة والإعاشة، ووزع عليهم الهدايا .

وكلف محافظ كفر الشيخ بتوفير احتياجات الأطفال الأيتام، مشددًا على حسن رعايتهم، قائلًا: الأطفال الأيتام هم الذين فقدوا ذويهم، ونحن لهم الأب والأم والآسرة داعيا المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام كحق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام، مؤكداً أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بزهور المجتمع من الأيتام، وتعمل على توفير كافة احتياجاتهم وتقف معهم وتعيش بجوارهم.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيح، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والقيادات التنفيذية.



محافظ كفر الشيخ بدار الايواء للأيتام



محافظ كفر الشيخ بدار الامل للأيتام



محافظ كفر الشيخ يداعب الاطفال



الاطفال الايتام بالدار اثناء زيارة المحافظ



محافظ كفر الشيخ يقدم الهدايا للأطفال



مدير العلاقات العامة بالمحافظة تداعب الاطفال



أسرة الاطفال



محافظ كفر الشيخ يرى محتويات الثلاجات