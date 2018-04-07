video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ كفرالشيخ يزور دور الأيتام ويوزع الهدايا على الأطفال

السبت، 07 أبريل 2018 12:56 م
صور .. محافظ كفرالشيخ يزور دور الأيتام ويوزع الهدايا على الأطفال محافظ كفر الشيخ أثناء توزيع الهدايا على أطفال دار الأيتام


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

زار اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، دار إيواء الأطفال الأيتام الرضع، بمدينة كفر الشيح، التابعة للجمعية الخيرية لرعاية الأسرة والطفولة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، والتى تضم 20 طفلا رضيعا، من سن يوم حتى سن عام، وأطمأن على مدى توافر احتياجات الأطفال من الألبان ومستوى النظافة والرعاية.

كما زار محافظ كفر الشيخ، دار الأمل لإيواء الايتام بمدينة كفر الشيخ، والتى تضم 22 يتيما من سن عامين إلى 6 سنوات، وتعرف على مستوى الإقامة والإعاشة، ووزع عليهم الهدايا .

وكلف محافظ كفر الشيخ بتوفير احتياجات الأطفال الأيتام، مشددًا على حسن رعايتهم، قائلًا: الأطفال الأيتام هم الذين فقدوا ذويهم، ونحن لهم الأب والأم والآسرة داعيا المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام كحق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام، مؤكداً أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بزهور المجتمع من الأيتام، وتعمل على توفير كافة احتياجاتهم وتقف معهم وتعيش بجوارهم.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيح، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والقيادات التنفيذية.

 

محافظ كفر الشيخ بدار الايواء للأيتام
محافظ كفر الشيخ بدار الايواء للأيتام

 

محافظ كفر الشيخ بدار الامل للأيتام
محافظ كفر الشيخ بدار الامل للأيتام

 

محافظ كفر الشيخ يداعب الاطفال
محافظ كفر الشيخ يداعب الاطفال

 

الاطفال الايتام بالدار اثناء زيارة المحافظ
الاطفال الايتام بالدار اثناء زيارة المحافظ

 

محافظ كفر الشيخ يقدم الهدايا للأطفال
محافظ كفر الشيخ يقدم الهدايا للأطفال

 

مدير العلاقات العامة بالمحافظة تداعب الاطفال
مدير العلاقات العامة بالمحافظة تداعب الاطفال

 

أسرة الاطفال
أسرة الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يرى محتويات الثلاجات
محافظ كفر الشيخ يرى محتويات الثلاجات

 

المحافظ بدار الاطفال الرضع
المحافظ بدار الاطفال الرضع

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. كفر الشيخ تحتفل بيوم اليتيم بفتح الحدائق مجانا وتكريم المتفوقين

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

وزارة التضامن

دار الايتام

محافظ كفر الشيخ يتفقد دور رعاية الاطفال




لا تفوتك
التخطيط لإنشاء خط سكة حديد يربط ميناء نويبع بجنوب سيناء لخدمة التصدير للخليج

التخطيط لإنشاء خط سكة حديد يربط ميناء نويبع بجنوب سيناء لخدمة التصدير للخليج

وزير الإسكان يستعرض البرنامج الزمنى لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان يستعرض البرنامج الزمنى لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية: لأول مرة يشعر الأقباط أنهم جزء من الدولة.. على الكنائس أن تغير موقفها من الإسلام وأرفض هدم عقائد الآخرين.. الكلام عن تعديل الدستور مغرض ويسرق الفرحة بفوز الرئي

القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية: لأول مرة يشعر الأقباط أنهم جزء من الدولة.. على الكنائس أن تغير موقفها من الإسلام وأرفض هدم عقائد الآخرين.. الكلام عن تعديل الدستور مغرض ويسرق الفرحة بفوز الرئي

صور.. "اللى ما ياكلش فسيخ من كفرالشيخ يبقى ماكلش".. توافد المشاهير والسياسيين على مدينة فوة لشرائه.. مدير الأمن: تكثيف الحملات على الأسواق.. والأطباء يحذرون مرضى الكلى والكبد من تناوله

صور.. "اللى ما ياكلش فسيخ من كفرالشيخ يبقى ماكلش".. توافد المشاهير والسياسيين على مدينة فوة لشرائه.. مدير الأمن: تكثيف الحملات على الأسواق.. والأطباء يحذرون مرضى الكلى والكبد من تناوله

صور..ذوو الاحتياجات الخاصة "أبطال خارقون"..رسالة فنية لتغيير نظرة المجتمع

صور..ذوو الاحتياجات الخاصة "أبطال خارقون"..رسالة فنية لتغيير نظرة المجتمع

أجاى يطلب 25 مليون جنيه سنويا للبقاء فى الأهلى

أجاى يطلب 25 مليون جنيه سنويا للبقاء فى الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة