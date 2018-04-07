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صور.. محافظ سوهاج: حملات نظافة وتجميل للشوارع والميادين بحى غرب

السبت، 07 أبريل 2018 12:11 م
صور.. محافظ سوهاج: حملات نظافة وتجميل للشوارع والميادين بحى غرب حملات نظافة وتجميل بحى غرب سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج نفذت عدد من حملات النظافة والتجميل استهدفت نظافة وتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة بنطاق الحى، وذلك فى اطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع وأعياد الأخوة الأقباط.

وأوضح حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج فى بيان، أن الحملات شملت رفع القمامة، والقيام بأعمال التجميل والدهانات ورفع الإشغالات من الطريق العام والشوارع والميادين بنطاق حى غرب، ونفق الشهيد اللواء نبيل فراج وميدان العارف وشارع المحطة ، وعمل الصينانة اللازمة لكشافات الإضاءة بالشوارع والميادين ، وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية لأعمال النظافة والتجميل بنطاق الحي.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة مع احتفالات المحافظة بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

 

اعمال النظافة والتجميل بحي غرب (1)
اعمال النظافة والتجميل بحي غرب

 

اعمال النظافة والتجميل بحي غرب (2)
اعمال النظافة والتجميل بحي غرب 

 

اعمال النظافة والتجميل بحي غرب (4)
اعمال النظافة والتجميل بحي غرب 

 

اعمال النظافة والتجميل بحي غرب (5)
اعمال النظافة والتجميل بحي غرب 

 

اعمال النظافة والتجميل بحي غرب (6)
اعمال النظافة والتجميل بحي غرب 

 

اعمال النظافة والتجميل بحي غرب (8)
اعمال النظافة والتجميل بحي غرب

 


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