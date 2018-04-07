صور.. محافظ البحيرة تكرم القيادات التنفيذية لجهودهم فى الانتخابات الرئاسية







البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

كرمت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ،بنطاق المحافظة ومديرى المديريات وأعضاء غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة ،لمتابعة سير الإنتخابات الرئاسية .

حيث تم توزيع شهادات التقدير عليهم لجهودهم المبذولة في الإعداد وتنظيم الانتخابات وظهورها بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة، ودورهم في توعية المواطنين وحثهم على أهمية المشاركة الايجابية وخروج نسبة المشاركة والتصويت بشكل جيد ومركز متقدم على مستوى الجمهورية ،وتذليل المعوقات التي كانت من الممكن حدوثها أمام الناخبين مع رصد الايجابيات والسلبيات في حينها.

من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ،أن تكريم رؤساء الوحدات المحلية والقروية ، جاء طبقا لعدد الحضور إلى إجمالى عدد الناخبين بكل مدينة وقرية وجهودهم فى التوعية وتحقيق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات.

وأضافت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية قد حققت أعلى نسبة مشاركة بنسبة 62% يليها مركز شبراخيت بنسبة 58% والمحمودية بنسبة 51.7% وكوم حمادة بنسبة 51.6% وادكو 51% ورشيد بنسبة 51% و إيتاى البارود بنسبة 50.5 % و دمنهور 49 % وكفر الدوار 46 % و أبو حمص 45.8 % وكل من الدلنجات وحوش عيسى بنسبة 42 % وبدر 39 % ووادى النطرون 38 % و مركز ابو المطامير بنسبة 31% ، وحضر التكريم اللواء مجدي عناني السكرتير العام وحازم الأشمونى السكرتير المساعد وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



محافظ البحيرة تكرم القيادات التنفيذية



تكريم القيادات التنفيذية بالبحيرة



تكريم وكلاء الوزارة بالبحيرة



تكريم القيادات بالبحيرة



تكريم القيادات بالبحيرة



تكريم تلقيادات بالبحيرة_1



تكريم القيادات بالبحيرة



تكريم القيادات بالبحيرة



تكريم القيادات التنفيذية