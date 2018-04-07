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صور.. محافظ الإسماعيلية يتوج 60 طفلة "أميرات للفراولة" فى أعياد الربيع

السبت، 07 أبريل 2018 03:45 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتوج 60 طفلة "أميرات للفراولة" فى أعياد الربيع جانب من الاحتفال


الإسماعيلية – جمال حراجى – محمد عوض
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قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بتتويج 60 طفلة من أطفال المحافظة أميرات الفراولة فى أعياد الربيع، وتسليمهم الهدايا العينية جاء ذلك خلال مراسم الحتفال الذى شهده المحافظ اليوم، بانطلاق مهرجان الإسماعيلية السنوى لأميرات الفراولة، والذى يقام سنويا ضمن الإحتفالات بأعياد الربيع، بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، وتنظمه إدارة السياحة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الثقافة والتربية والتعليم ومكتبة مصر العامة.

 

حضر الإحتفال كل من اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وجمع كبيرمن القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 

وتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الإستعراضات الفنية الغنائية والرقصات من أداء الأطفال الموهوبين بالإضافة إلى فقرة لفرقة الفنون الشعبية، التى قدمتها أطفال الفرق الفنية وفى مقدمتها فرقتى كورال أطفال مكتبة مصر وقصر ثقافة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية أثناء الاحتفال
محافظ الإسماعيلية أثناء الاحتفال

 

المحافظ يقبل طفلة من أميرات الفراولة
المحافظ يقبل طفلة من أميرات الفراولة

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

عروض فنية للإحتفال بأعياد الربيع
عروض فنية للإحتفال بأعياد الربيع

 

جانب من أميرات الفراولة بالإسماعيلية
جانب من أميرات الفراولة بالإسماعيلية

 

المحافظ يشارك الأطفال الاحتفال
المحافظ يشارك الأطفال الاحتفال

 

هدايا للأطفال فى الاحتفالات
هدايا للأطفال فى الاحتفالات

 

فقرات فنية فى عيد أميرات الفراولة
فقرات فنية فى عيد أميرات الفراولة

 


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