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صور.. محافظ الإسكندرية يهنئ الطائفة اﻹنجيلية بعيد القيامة المجيد

السبت، 07 أبريل 2018 11:21 م
صور.. محافظ الإسكندرية يهنئ الطائفة اﻹنجيلية بعيد القيامة المجيد جانب من الاحتفال


الإسكندرية جاكلين منير
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هنأ الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الإخوة اﻷقباط والطائفة اﻹنجيلية بعيد القيامة المجيد، مقدمًا  خالص التهاني باسم شعب اﻹسكندرية متمنيًا أن تستمر أعياد مصر طوال العام، جاء ذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة اﻹنجيلية بمصر وذلك بكنيسة سيدي بشر اﻹنجيلية.

وفى كلمة المحافظ هنأ الإخوة اﻷقباط والطائفة اﻹنجيلية بعيد القيامة المجيد، معربًا عن مدى سعادته بمشاركته الاحتفال معهم، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه الدائم للإسكندرية وعلى حفاظه على أمن واستقرار مصرنا وعلى الوحدة الوطنية التي نعيشها، مؤكدًا أن جميع قيادات الإسكندرية تعمل في إطار منظومة واحدة متكاملة تملؤها المحبة والإخلاص والتفاني متمنيًا أن يديم الله الأعياد على مصر.

وخلال كلمته أكد القس جورج أن مصر في عيد طالما سنظل مجتمعين فالعيد يمثل شراكة ولقاء ومصر كانت وستظل  أسرة واحدة، شاكرًا الله على نعمة وطننا مصر الحبيب، كما وجه الشكر للمحافظ على دوره الرائد في جعل الإسكندرية ليست فقط عروس البحر الابيض المتوسط بل عروس للعالم أجمع.

وبعث القس جورج بتحية تقدير ومحبة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الرائعة للبلاد وحكمته في إدارة شئون الدولة كما وجه تحية إعزاز لجيش مصر وشرطتها الذين يضحون بأرواحهم لحفظ أمننا وسلامتنا مشبههم بالجناحين اللذين يحلق بهما الوطن عاليًا، مؤكدا أن عيد القيامة جاء ليؤكد أن النور سينتصر على الظلام والعداء.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


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