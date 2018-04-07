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صور.. محافظ الإسكندرية فى كلمته بعيد القيامة: مصر ستظل يد واحدة مجتمعة على الخير

السبت، 07 أبريل 2018 08:33 م
صور.. محافظ الإسكندرية فى كلمته بعيد القيامة: مصر ستظل يد واحدة مجتمعة على الخير محافظ الإسكندرية فى كلمته بعيد القيامة


الإسكندرية جاكلين منير
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قدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، السبت، التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، أعاده الله عليهم بالخير والبركات، وذلك بحضور نيافة الأنبا باڤلى وكيل البطريركية، ومساعد قداسة البابا تواضروس الثانى للشباب بالإسكندرية، ومسئول كنائس قطاع المنتزة.

عيد القيام المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل (1)

وفى كلمته هنأ محمد سلطان جميع المصريين بعيد الميلاد المجيد أعاده الله على مصرنا بالخير واليمن والبركات، معربا عن سعادته بوجوده وسط هذا الجمع الكريم، كما أكد أن مصر ستظل دائما يد واحدة مجتمعة على الخير، ولن نتفرق أبدا ولن يستطيع أحد أن يفرقنا، وشكر الله على نعمه وجود جيشنا وشرطتنا القوية الأبية، ونعمة الوحدة الوطنية والمحبة التى تحيا بها مصر فدائما مصر كانت وستظل بلد الوحدة الوطنية والأمن والآمان.

عيد القيام المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل (2)

وأضاف المحافظ أن تواجدنا جميعا اليوم يدل على روح الاستقرار والوحدة الوطنية التى تعيشها مصر والتى تجمع جميع الأطياف تحت كيان واحد، وستظل دائماً مصر هى رمز المحبة والسماحة فى جميع اﻷديان ونسيج وصفا واحدا رغم كيد الكائدين والحاقدين، واﻹسكندرية دائما رمز الحضارة والرقى مكان السماحة والتعايش والمحبة.

عيد القيام المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل (3)

من جانبه رحب الأنبا بافلى وقيادات الكنيسة المرقسية بجميع الحضور لتقديم التهنئة للكنيسة المرقسية، لافتا إلى أن علينا جميعا أن نبعث الأمل فى حياة كل إنسان ونشكر الله دائما على أن مصرنا تسير نحو الأفضل وأن هناك أمل ورجاء فى المستقبل، وقال نشكر الله على أن رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسى شخص يفكر فى مستقبل أفضل لبلادنا ويحب هذه البلد ويريد الصالح لها.

عيد القيام المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل (4)

شارك فى تقديم التهنئة اللواء على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء علاء أبو حباجة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء أيمن صلاح مدير المخابرات العامة، واللواء عمرو الشبكشى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء محمد الشريف مدير قطاع الأمن الوطنى، اللواء نائل رشاد حكمدار عام الاسكندرية، والعميد محمود عبد الفتاح رئيس أركان القاعدة البحرية نائبا عن قائد القوات البحرية، والعميد شريف أحمد راشد مدير المخابرات الحربية، وفضيلة الشيخ احمد مصطفى رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، واللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة.

عيد القيام المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل (5)

 

 

عيد القيام المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل (6)
 

 

عيد القيام المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل (7)
 

 

عيد القيام المجيد بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل (8)
 

 


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