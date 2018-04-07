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صور.. مؤسسة المسلمانى الخيرية تحتفل بيوم اليتيم فى الغربية‎

السبت، 07 أبريل 2018 03:35 م
صور.. مؤسسة المسلمانى الخيرية تحتفل بيوم اليتيم فى الغربية‎ مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية‎


الغربية أحمد زيادة
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نظمت مؤسسة المسلمانى الخيرية لمؤسسها الإعلامى أحمد المسلمانى اليوم حفل تكريم الأيتام بمناسبة يوم اليتيم بمقر نادى شباب بسيون محافظة الغربية.

 

حضر الاحتفالية المستشار عادل المسلمانى راعى الحفل والعميد محمود كشك مأمور مركز بسيون والدكتورة سهام رزق مديرة الإدارة التعليمية ببسيون ومن مؤسسة المسلمانى الخيرية المهندس فؤاد المسلمانى ومحمد عاطف خلاف ووليد المسلمانى ومحمد المسلمانى وعزت توفيق رئيس مجلس الأمناء وسعيد الشاذلى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات ومحمد الحشاش مدير إدارة الشئون الاجتماعية ببسيون وعمرو قاسم مدير الخدمات بالإدارة التعليمية وراشد النجار رجل الأعمال ومجدى مرحش مدير التوجيه الاجتماعى بالإدارة والسيد المهر وآخرون.

 

قدم فقرات الاحتفالية السيد الشرقاوى وبدء الاحتفال بكلمه عن الأيتام للمستشار عادل المسلمانى راعى الحفل ثم كلمه العميد محمود كشك عن الأيتام ورعاية المجتمع لهم وحقهم على المجتمع وتم توزيع الجوائز على الأيتام.

 

 

 

مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية (1)
مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية 

 

مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية (2)
مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية

 

مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية (4)
مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية 

 

مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية (7)
مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية

 

مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية (8)
مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية

 

مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية (13)
مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية 

 

مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية (16)
مؤسسة المسلمانى الخيريه تحتفل بيوم اليتيم بالغربية

 


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