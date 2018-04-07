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صور.. مأساة ربة منزل تعيش وسط الفئران بالشرقية: نفسى فى سقف للبيت

السبت، 07 أبريل 2018 05:31 م
صور.. مأساة ربة منزل تعيش وسط الفئران بالشرقية: نفسى فى سقف للبيت ربة منزل تعيش ظروف صعبة


الشرقية – إيمان مهنى
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"الحياة صعبة والفئران والكلاب تهاجم منزلى فى الليل أكلوا المرتبة ومعنديش سقف يؤونى"، هذه كانت استغاثة نعيمة عيد المرسى من محافظة الشرقية، للمسئولين لمناشدتهم لتركيب سقف لمنزلها الذين يقع فى منطقة خلاء، لحمايتها من مهاجمة الكلاب المسعورة هى وأولادها المعاقين وتوفير معاش شهرى لها.

تقول نعمة عيد المرسى سالم من قرية هانون مركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية لـ"اليوم السابع"، إن زوجها تخلى عنها منذ سنوات وتزوج بأخرى، وترك لها طفلين هما الآن أصبحوا فى عمر الشباب، إلا أنهما يعانون من إعاقات حركية تمنعهم عن العمل، وتعيش فى منزل من الطوب الأبيض عبارة عن حجرتين بدون "سقف، بلاط ، كهرباء ، حمام"، والذى يعرضها للمخاطر طوال العام، قائلًا: "فى الشتاء البيت يغرق فى شبر ميا، والصيف القوارض والفئران والكلاب الضالة تهاجم المنزل من كل ناحية".

وأشارت السيدة إلى أن ظروفى المادية صعبة جدا، لا يوجد لى أى دخل ثابت وأعيش على مساعدات أهل الخير لرعاية أسرتى، وناشدت نعمة عيد المرسى سالم من قرية هانون مركز منشأة أبوعمر، مديرية التضامن الاجتماعى وأهل الخير بمساعدتها، لتوفير سكن أدامى لها ومعاش شهرى لرعاية هى وأبناءها.

ربة منزل تعيش ظروف صعبة
ربة منزل تعيش ظروف صعبة

 

منزل نعيمة وأولادها بدون سقف
منزل نعيمة وأولادها بدون سقف

 

المنزل بدون سقف أو كماليات
المنزل بدون سقف أو كماليات

 

المنزل
المنزل

 

منزل السيدة بدون كهرباء
منزل السيدة بدون كهرباء

 

المنزل
المنزل

 

المنزل وسط الخلاء
المنزل وسط الخلاء

 

المنزل
المنزل

 


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