صور.. مأساة الطفلة "حنين" تحتاج لجراحتين فى المخ والمثانة بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

داخل حجرة واحدة بقرية اتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، تسكن الطفلة "حنين محمود فتحى" التى لم تتجاوز 8 سنوات مع أبويها وأشقائها الأربعة، حنين الطفلة الصغيرة أصابها المرض وأصبحت فى حاجة إلى عملية جراحية، ولكن بتوقيع الكشف الطبى عليها داخل المستشفى العام فوجئت والدتها أن كلية حنين ساقطة على المثانة، وأن صدرها ينزف دما بين الحين والآخر، مما أصاب الأسرة بحالة من الذعر لعجزها عن توفير نفقة العلاج لنجلتهما، فتوقفوا عن الذهاب بها إلى المستشفى، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة.



تقول والدة الطفلة حنين، إننا أسرة فقيرة أعيش مع زوجى فى حجرة واحدة بقرية اتليدم بأبوقرقاص، مضيفة "ربنا رزقنا بأربع أبناء بينهم حنين التى أصابها المرض، وزوجى على باب الله يعمل باليومية وأحيانا لا يجد العمل وننام بدون طعام".

ولفتت، "فى إحدى الأيام تعبت حنين تعبا شديدا فأخذتها وأسرعت بها إلى المستشفى لكى تحصل على العلاج، لكن الأطباء أخبرونى أن ابنتى أصابها ورم بالمخ، وتحتاج إلى عملية جراحية، كما أن الكلية ساقطة على المثانة وتحتاج أيضا إلى تدخل جراحى.

واستطردت "كانت صدمة كبيرة بالنسبة لى، فنحن بالكاد نجد الطعام، فكيف أنفق على علاج الطفلة؟، وبمرور الوقت بدأت آلام حنين تزيد حتى فوجئت بدماء تنزل من صدرها بين الحين والآخر، وأضافت "كل ذلك يحدث لابنتى ولا أستطيع فعل شىء وكل ما أستطيع فعله أن أذهب إلى الصيدلية وأحضر لها مسكنات حتى ترتاح من الألم، ولكن وضعها الصحى يتأخر يوما بعد يوم، ولا أستطيع إنقاذها، كل أمنياتي فى الحياة توفير العلاج لابنتى، حتى تعود لطفولتها من جديد وتهدأ آلامها.

أما محمود فتحى والد الطفلة، قال إننى رجل فقير أعمل باليومية، وفى كثير من الأحيان لا أستطيع توفير الطعام لأسرتى لعدم وجود عمل، وأضاف أنا أعمل فى كل شىء حتى أستطيع توفير لقمة العيش لزوحتى وأبنائى الأربعة، ولكن مرض حنين قسم ظهرى، وأصبحت عاجزا عن توفير العلاج لها، وعندما أنظر إليها أبكى من عجزى على توفير علاجها، ولفت أن الظروف الاقتصادية التى تعيش فيها صعبة جدا، وأطالب الحكومة بتوفير العلاج لنجلتى وإجراء الجراحة اللازمة لها حتى تعود إلينا من جديد، وأوضح أن أهل الخير يساعدوننا بعد علمهم بحالة حنين لكن لا نستطيع حتى بتلك المساعدات شراء الدواء أو الكشف عليها أو إجراء عملية جراحية لها لوقف الورم الذى ينتشر فى المخ بسرعة جدا.

وأشار "أصبحت لا أملك من حطام الدنيا شىء حتى المنزل الذى نعيش به عبارة عن حجرة واحدة يوجد بداخله حصيرة على الأرض تجمعنا فى الطعام والنوم.



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