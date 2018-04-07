صور.. صانع فسيخ ببورسعيد: النظافة أهم حاجة فى التمليح والأسعار تبدأ من 40 جنيها







بورسعيد - محمد عزام

قال طارق محمد، أحد صانعى "الفسيخ" ببورسعيد، إن أهم شئ فى تمليح الأسماك النظافة، مضيفًا أن الأسماك يتم تمليحها طازجة.

وأكد محمد لـ"اليوم السابع"، أن صانع الفسيخ الذى يقوم بما يُطلق عليه "تجييف السمك" يعتبر مخطئ لأن هذه كانت عادة قديمة وغير صحيحة، موضحًا طريقة التمليح قائلا "الغسيل الجيد، تقليب السمك بالملح، وضع الملح فى خياشيم السمك، وضع الأسماك داخل أكياس كبيرة ببرميل بلاستيك أهم الخطوات" .

وأشار إلى أن الأسعار فى متناول المواطن البسيط حيث تبدأ من 40 جنيه وتصل إلى 60 جنيهًا الحجم الكبير،لافتاً إلى أن تلك الأسعار الرخيصة كوننا نقوم بشراء الأسماك مع انتهاء صانعى الفسيخ من الشراء وقت ارتفاع الأسعار، لينخفض سعر الأسماك بعدها وأقوم بالشراء لبيعها فى المتناول.

وعن الخلفية التاريخية لصناعة الفسيخ فى المدينة الباسلة، قال سامى عبدالفتاح، المؤرخ البورسعيدى، إنها عادة قديمة منذ أيام الفراعنة وقتما كانوا يحتفلون بأعياد الربيع، بالإضافة إلى البيض الملون والخس والعديد من مظاهر الاحتفال بالربيع، ومن ثم توارثتها الأجيال وتم تطويرها بأشكال وألوان مختلفة.

وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "شم النسيم" عيد مصرى لا يتمتع به إلا المصريين منذ آلاف السنين وتوصلوا خلال هذه الاحتفالات لتصنيع الفسيخ وحفظه بالملح والاستمتاع بمياه النيل الذى كان مقدسًا عندهم حتى جعلوه "إله الحياة"، وحرم الفراعين الملوك حينها إلقاء القمامة بمجرى النيل بل وجرموها.



السمك المملح



الفسيخ



الأسماك قبل التمليح



الأسماك حال تنظيفها



طريقة تمليح الفسيخ



السمك قبل وبعد التمليح



الأسماك قبل وبعد تمليحها



تمليح الأسماك ووضعها فى طبق بلاستيكى



تنظيف الأسماك



فتح خياشيم الأسماك